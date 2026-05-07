За свадебные подарки россиянам тоже надо платить налоги, предупредил юрист
Обычно ФНС не интересуют презенты в честь создания новой семьи, но есть исключения.
В случае, если молодоженам в честь бракосочетания неблизкие родственники дарят жилье, машины, акции, доли, ценные бумаги, то новоиспеченным супругам придется озаботиться уплатой налогов. Об этом россиян предупредил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его слова приводит RT.
Обычно налоговая служба не интересуется подарками на свадьбу, но крупные презенты не от членов семьи вызывают вопросы. Родственниками в данном случае считаются супруги, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.
Налогообложение также касается работодателей, делающих подарки сотрудникам к определенной дате, в том числе к свадьбе. Если стоимость жеста превышает четыре тысячи рублей, нужно удержать налог.
Ранее в материале «Вечерней Казани» мы подробно писали о новом налоге на посылки. Покупателей ждет подорожание товаров на маркетплейсах на 20–25 процентов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла по пути в Казань.
Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
ПВО отразила атаку нескольких дронов.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».