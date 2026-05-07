Общество
7 мая 00:48
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

За свадебные подарки россиянам тоже надо платить налоги, предупредил юрист

Обычно ФНС не интересуют презенты в честь создания новой семьи, но есть исключения.

За свадебные подарки россиянам тоже надо платить налоги, предупредил юрист

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В случае, если молодоженам в честь бракосочетания неблизкие родственники дарят жилье, машины, акции, доли, ценные бумаги, то новоиспеченным супругам придется озаботиться уплатой налогов. Об этом россиян предупредил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его слова приводит RT.

Обычно налоговая служба не интересуется подарками на свадьбу, но крупные презенты не от членов семьи вызывают вопросы. Родственниками в данном случае считаются супруги, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

Налогообложение также касается работодателей, делающих подарки сотрудникам к определенной дате, в том числе к свадьбе. Если стоимость жеста превышает четыре тысячи рублей, нужно удержать налог.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы подробно писали о новом налоге на посылки. Покупателей ждет подорожание товаров на маркетплейсах на 20–25 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Москве

ПВО отразила атаку нескольких дронов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.