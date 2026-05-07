Обычно ФНС не интересуют презенты в честь создания новой семьи, но есть исключения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В случае, если молодоженам в честь бракосочетания неблизкие родственники дарят жилье, машины, акции, доли, ценные бумаги, то новоиспеченным супругам придется озаботиться уплатой налогов. Об этом россиян предупредил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его слова приводит RT.

Обычно налоговая служба не интересуется подарками на свадьбу, но крупные презенты не от членов семьи вызывают вопросы. Родственниками в данном случае считаются супруги, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

Налогообложение также касается работодателей, делающих подарки сотрудникам к определенной дате, в том числе к свадьбе. Если стоимость жеста превышает четыре тысячи рублей, нужно удержать налог.

