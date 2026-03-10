Штрафы за вождение в нетрезвом виде выросли на 15 тысяч рублей, напомнили инспекторы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 6 по 8 марта в столице республики Госавтоинспекция оштрафовала 24 водителя за вождение после распития алкоголя. Всего в ходе проверок в праздники протокол составили на 2990 автолюбителей, сообщает пресс-служба ведомства.



В ГАИ напомнили, что штрафы за вождение в нетрезвом состоянии выросли с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Это также касается случаев, когда водитель отказался от медосвидетельствования, выпил алкоголь после ДТП или сам передал руль пьяному человеку, то есть всех частей «пьяных» статей КоАП.



В инспекции казанцам напомнили, что после застолья «такси никто не отменял».



Ранее сообщалось, что за два месяца на дорогах Казани погибли пять человек. Зафиксировано 139 дорожно-транспортных происшествий.



Все самое интересное в нашем телеграм-канале.