Общество
10 марта 14:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За весенние праздники в Казани поймали 24 пьяных водителя

Штрафы за вождение в нетрезвом виде выросли на 15 тысяч рублей, напомнили инспекторы.

За весенние праздники в Казани поймали 24 пьяных водителя

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 6 по 8 марта в столице республики Госавтоинспекция оштрафовала 24 водителя за вождение после распития алкоголя. Всего в ходе проверок в праздники протокол составили на 2990 автолюбителей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ГАИ напомнили, что штрафы за вождение в нетрезвом состоянии выросли с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Это также касается случаев, когда водитель отказался от медосвидетельствования, выпил алкоголь после ДТП или сам передал руль пьяному человеку, то есть всех частей «пьяных» статей КоАП.

В инспекции казанцам напомнили, что после застолья «такси никто не отменял».

Ранее сообщалось, что за два месяца на дорогах Казани погибли пять человек. Зафиксировано 139 дорожно-транспортных происшествий.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.