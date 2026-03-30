30 марта 10:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За выращивание шалфея предсказателей можно сесть на восемь лет

Речь идет не о лекарственном растении с дачи, а о конкретном виде — Salvia divinorum.

Автор фото: РИА Новости / shutterstock

Адвокат Олеся Слёзкина рассказала, что за выращивание шалфея предсказателей можно получить реальный тюремный срок — до восьми лет. В беседе с ТАСС она подчеркнула: важно не перепутать опасное растение с обычным лекарственным или декоративным шалфеем, который растет на дачах. В законе прямо указан именно шалфей предсказателей (Salvia divinorum).

Если количество запрещенных кустов небольшое, наступает административная ответственность. Для обычных граждан это штраф от 3 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Для организаций — штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Но если число растений превышает установленный порог, дело переходит в уголовное. По первой части статьи 231 Уголовного кодекса грозят штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы до двух лет.

При особо крупном размере или если преступление совершено группой лиц срок может достигать восьми лет. Для шалфея предсказателей крупным размером считается от десяти растений, особо крупным — от ста штук.

Ранее мы писали, что борщевик на участке больше не повод для изъятия земли. Однако если участок совсем заброшен, изъять все равно могут.

