С 2020 года количество онкозаболеваний увеличилось на 31,1 процента.

Автор фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2025 году в Татарстане зафиксировали 20 371 новый случай болезни, что на 5843 больше, чем в 2020 году. За прошедший год число новых случаев выросло на 899. С 2020 года общее увеличение составило 31,1 процента. Впервые порог в 500 случаев на 100 тысяч жителей был превышен, рассказал главный внештатный онколог Минздрава Татарстана Эдуард Нагуманов.

- Изменение возрастной структуры населения и результативность профилактических программ влияют на рост показателей заболеваемости злокачественными образованиями. Среди впервые выявленных злокачественных образований в 2025 году лидируют колоректальный рак, рак кожи с меланомой, рак молочной железы, рак лёгкого и предстательной железы. Важно отметить, что 53,2 процента случаев имеют скрининговые технологии, позволяющие выявить заболевание на бессимптомной стадии, - отметил Нагуманов.

По его словам, сегодня ситуация с локализациями становится управляемой при полноценном выполнении профилактических программ. Государственная программа диспансеризации определённых групп взрослого населения включает онкологический компонент. Он состоит из скрининговых технологий для выявления новообразований шейки матки, молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

- Для диагностики рака шейки матки проводится цитологическое исследование мазка. Для выявления рака молочной железы используется маммографический скрининг. Колоректальный рак диагностируется с помощью анализа кала на скрытую кровь. При положительном результате проводится колоноскопия, - уточнил главный внештатный онколог.

Нагуманов также отметил, что осмотр кожи, лимфоузлов, фиброгастродуоденоскопия и анализ на простатно-специфический антиген — базовые методы диагностики. Если уровень антигена повышен, пациента направляют к урологу или хирургу для мультифокальной биопсии. Эти простые, но надёжные методы меняют подход к лечению и жизни человека.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.