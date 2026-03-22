Задержка зарплаты станет «дешевле» для работодателей
Все из-за снижения ключевой ставки.
Пени за просрочку по налогам и задержку зарплаты станут ниже. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
20 марта Центробанк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых - по закону размер пеней привязан к этому показателю.
«Это влияет не только на банковские продукты. Размер ключевой ставки имеет значение при расчете: пеней по налогам, сборам, взносам; компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику; процентов за пользование чужими денежными средствами», - объяснил Машаров.
Для физлиц пени за каждый день просрочки по налогам составляют 1/300 ключевой ставки от суммы недоимки. При задержке зарплаты работодатель обязан выплатить компенсацию не менее 1/150 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
Таким образом, снижение ставки повлечет за собой уменьшение этих выплат.
Напомним, что Татарстан стал самым перспективным регионом по трудоустройству весной в России. Соискателям региона повезло — средняя зарплата в несколько раз превышает прожиточный минимум, который составляет 16 тысяч рублей.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.