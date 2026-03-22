Общество
22 марта 18:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Задержка зарплаты станет «дешевле» для работодателей

Все из-за снижения ключевой ставки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пени за просрочку по налогам и задержку зарплаты станут ниже. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

20 марта Центробанк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых - по закону размер пеней привязан к этому показателю.

«Это влияет не только на банковские продукты. Размер ключевой ставки имеет значение при расчете: пеней по налогам, сборам, взносам; компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику; процентов за пользование чужими денежными средствами», - объяснил Машаров.

Для физлиц пени за каждый день просрочки по налогам составляют 1/300 ключевой ставки от суммы недоимки. При задержке зарплаты работодатель обязан выплатить компенсацию не менее 1/150 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Таким образом, снижение ставки повлечет за собой уменьшение этих выплат.

Напомним, что Татарстан стал самым перспективным регионом по трудоустройству весной в России. Соискателям региона повезло — средняя зарплата в несколько раз превышает прожиточный минимум, который составляет 16 тысяч рублей.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
