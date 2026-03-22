Все из-за снижения ключевой ставки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пени за просрочку по налогам и задержку зарплаты станут ниже. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.



20 марта Центробанк России снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых - по закону размер пеней привязан к этому показателю.



«Это влияет не только на банковские продукты. Размер ключевой ставки имеет значение при расчете: пеней по налогам, сборам, взносам; компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику; процентов за пользование чужими денежными средствами», - объяснил Машаров.



Для физлиц пени за каждый день просрочки по налогам составляют 1/300 ключевой ставки от суммы недоимки. При задержке зарплаты работодатель обязан выплатить компенсацию не менее 1/150 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.



Таким образом, снижение ставки повлечет за собой уменьшение этих выплат.



