Загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз
С марта 2025 по март 2026 года россияне установили 35,7 миллиона таких сервисов.
В марте 2026 года россияне в 14 раз чаще скачивали VPN-приложения из первой пятёрки Google Play, чем год назад. Всего за месяц установок было 9,2 миллиона. Об этом «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на аналитический сервис Digital Budget.
С марта 2025 по март 2026 года, по данным Similarweb, набралось 35,7 миллиона установок. Больше всего — в первом квартале 2026-го: 21,27 миллиона загрузок.
В марте три из пяти лидеров рейтинга превысили планку в 2,5 миллиона установок каждый.
По данным портала Sensor Tower, к концу 2025 года постоянная аудитория пяти самых популярных VPN в России выросла до 7,3 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в Минцифры ответили на жалобы по блокировке сервисов при включенном ВПН. Решение принято, чтобы обезопасить вводимые на них данные.
