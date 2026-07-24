Заказы на гражданские суда в России упали до минимума за десять лет
В прошлом году бизнес законтрактовал всего 36 судов на всех верфях страны.
В 2025 году объём заказов на строительство гражданских судов в России сократился до рекордно низкого уровня. Как сообщили в объединённой судостроительной корпорации, бизнес законтрактовал на российских верфях всего 36 судов. Это самый низкий показатель за последние десять лет.
Данные учитывают все верфи, включая те, что не входят в ОСК, и охватывают торговый, пассажирский, технический, научно-экспедиционный и аварийно-спасательный флот. Цифры привёл директор департамента продаж ОСК Михаил Афонютин на конференции «Судостроение — стратегия 2026».
Ранее мы писали, что яхтенная инфраструктура поможет Казани «задержать» туристов. Эксперты уверены, что развитие марин поможет гостям города подольше наслаждаться путешествием.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.,
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Основная проблема связана с резким спросом.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?