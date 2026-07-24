Общество
24 июля 10:47
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«Вечерняя Казань»

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Заказы на гражданские суда в России упали до минимума за десять лет

В прошлом году бизнес законтрактовал всего 36 судов на всех верфях страны.

Заказы на гражданские суда в России упали до минимума за десять лет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2025 году объём заказов на строительство гражданских судов в России сократился до рекордно низкого уровня. Как сообщили в объединённой судостроительной корпорации, бизнес законтрактовал на российских верфях всего 36 судов. Это самый низкий показатель за последние десять лет.

Данные учитывают все верфи, включая те, что не входят в ОСК, и охватывают торговый, пассажирский, технический, научно-экспедиционный и аварийно-спасательный флот. Цифры привёл директор департамента продаж ОСК Михаил Афонютин на конференции «Судостроение — стратегия 2026».

Ранее мы писали, что яхтенная инфраструктура поможет Казани «задержать» туристов. Эксперты уверены, что развитие марин поможет гостям города подольше наслаждаться путешествием.

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