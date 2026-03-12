Закон не защищает банкротов в Татарстане от мошенников
Отдельного регулирования защиты прав тех, кто пострадал от преступных схем, не предусмотрено, заявил замминистра республики.
Каждый частный случай участия аферистов в процедуре признания банкротом должен рассматривать суд. Отдельного механизма регулирования таких ситуаций нет, заявил замминистра юстиции Татарстана Максим Боровков.
- Это обязанность суда — рассмотреть дело с учетом всех обстоятельств и понять, каким образом образовалась задолженность, насколько та ситуация, которая имеет место [быть] в настоящий момент, образовалась вне зависимости от воли должника, — объяснил спикер в ответ на вопрос журналиста.
Статистикой также не предусматривается фиксирование таких случаев. Однако в любом случае у должника не изымается единственное жилье и прожиточный минимум, чтобы он мог продолжать деятельность, подчеркнул Боровков.
Напомним, что в Татарстане за год количество заявлений о банкротстве составило 29 процентов, или 12 тысяч человек. Боровков объяснил рост неверным представлением о статусе несостоятельности.
Читайте также: Выгоду от банкротства получить не удастся, заявил замминистра Татарстана.
