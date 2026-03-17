Общество
17 марта 10:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Запретить детям сидеть в Интернете ночью предложили в Татарстане

С идеей выступил министр по делам молодежи Азат Кадыров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ввести ограничения доступа несовершеннолетних к Интернету по ночам предложил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров на форуме «Единой России» «Есть результат».

Такая мера необходима для защиты детей, полагает министр. Помимо этого, по его словам, необходимо создавать российские видеоигры, а также в целом регулировать эту сферу. К примеру, разработка детских игр уже началась совместно с Университетом Иннополис.

Кадыров заявил, что власти беспокоит влияние на несовершеннолетних соцсетей и иностранных игровых мероприятий, которые имеют достаточно негативное содержание.

Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила ввести возрастной ценз для соцсетей. Общественники рассматривают запрет до 14 лет. Эксперты из Беларуси также предложили заменить термин «буллинг» словами «травля» и «издевательства» - для сохранения культурной идентичности.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
