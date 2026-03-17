Запретить детям сидеть в Интернете ночью предложили в Татарстане
С идеей выступил министр по делам молодежи Азат Кадыров.
Ввести ограничения доступа несовершеннолетних к Интернету по ночам предложил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров на форуме «Единой России» «Есть результат».
Такая мера необходима для защиты детей, полагает министр. Помимо этого, по его словам, необходимо создавать российские видеоигры, а также в целом регулировать эту сферу. К примеру, разработка детских игр уже началась совместно с Университетом Иннополис.
Кадыров заявил, что власти беспокоит влияние на несовершеннолетних соцсетей и иностранных игровых мероприятий, которые имеют достаточно негативное содержание.
Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила ввести возрастной ценз для соцсетей. Общественники рассматривают запрет до 14 лет. Эксперты из Беларуси также предложили заменить термин «буллинг» словами «травля» и «издевательства» - для сохранения культурной идентичности.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
