Автор фото: Миндортранс Татарстана

Завершается реконструкция транспортной развязки 7-го этапа дублера автодороги Казань – Оренбург в рамках работ по реализации проекта строительства дополнительного выезда из Казани – дублера автомобильной дороги Казань – Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Сам объект разделен на 8 этапов. По 6 из них (1, 2, 4, 5, 6, 7-й этапы) заключены государственные контракты с подрядными организациями. На 7-м этапе завершается реконструкция транспортной развязки на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница республики Казахстан в Лаишевском районе. Развязка предлагает удобный и безопасный разворот в ЖК «Южный парк», садоводческие товарищества и общества.

Были проведены земляные работы, мероприятия по устройству конструкции дорожной одежды, установке барьерного ограждения, нанесению дорожной разметки.

Работы должны будут завершить в конце 2026 года.

Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что за 2025 год в Татарстане отремонтировали более 200 километров дорог. Лишь чуть более половины дорог регионального значения соответствуют нормативам, однако с дорогами в городах дела обстоят гораздо лучше.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.