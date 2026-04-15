Завершается еще один этап реконструкции дополнительного выезда из Казани
Завершается реконструкция транспортной развязки 7-го этапа дублера автодороги Казань – Оренбург в рамках работ по реализации проекта строительства дополнительного выезда из Казани – дублера автомобильной дороги Казань – Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.
Сам объект разделен на 8 этапов. По 6 из них (1, 2, 4, 5, 6, 7-й этапы) заключены государственные контракты с подрядными организациями. На 7-м этапе завершается реконструкция транспортной развязки на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница республики Казахстан в Лаишевском районе. Развязка предлагает удобный и безопасный разворот в ЖК «Южный парк», садоводческие товарищества и общества.
Были проведены земляные работы, мероприятия по устройству конструкции дорожной одежды, установке барьерного ограждения, нанесению дорожной разметки.
Работы должны будут завершить в конце 2026 года.
Ранее «Вечерняя Казань» сообщала, что за 2025 год в Татарстане отремонтировали более 200 километров дорог. Лишь чуть более половины дорог регионального значения соответствуют нормативам, однако с дорогами в городах дела обстоят гораздо лучше.
