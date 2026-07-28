Общество
28 июля 08:53
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«Вечерняя Казань»

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Женский тариф в такси может появиться, но будет стоить дороже обычного

Эксперт считает, что формат стоит запускать по аналогии с детским или бизнес-такси.

Женский тариф в такси может появиться, но будет стоить дороже обычного

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России обсуждают идею женского тарифа в такси. Как рассказала «Абзацу» председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, такой формат вполне возможен, но поездка с женщиной-водителем, скорее всего, обойдётся чуть дороже. Причина простая: любой узкий сегмент всегда стоит больше.

Зарипова подчеркнула, что речь не должна идти о безопасности. Сегодня все водители проходят строгий отбор, и разделять их по гендерному признаку в этом смысле не нужно. Речь скорее о личных предпочтениях: точно так же, как выбирают между экономом и бизнесом, кто-то захочет ехать именно с женщиной.

По её словам, число женщин за рулём такси растёт, и профессия уже давно не считается сугубо мужской. Идея женского тарифа получила огласку после того, как москвичка в соцсетях поделилась, что поездка с женщиной-водителем оказалась для неё гораздо комфортнее, и она хотела бы иметь такую опцию на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что глава Минтранса России поручил разобраться с семейным тарифом на такси. Иначе этот вопрос будет решаться в рамках нормативного регулирования, заметил Андрей Никитин.

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