Среди потерпевших преобладает трудоспособная часть населения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первые пять месяцев текущего года в республике на 26,6 процента удалось снизить количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — с 10 474 до 7690 инцидентов. Из них 4410 — случаи мошенничества, 1166 — кражи, 659 — преступления с неправомерным доступом к компьютерной информации. Повысилась и раскрываемость — она составила 26,7 процента. Однако, неожиданно, среди жертв преобладают трудоспособные молодые люди — каждая четвертая оказывается младше 30, рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана Алмаз Фаттахов.

— Согласно проведенному анализу, преступления с наибольшим ущербом совершаются иностранными кол-центрами. Эти организации, используя различные схемы, вовлекают в свою противоправную деятельность граждан РФ, предлагая им легкий и быстрый заработок. Для обеспечения своей преступной деятельности они вовлекают наших граждан для вывода денежных средств и установки сим-боксов, — пояснил прокурор.

На территории республики поймали 83 курьера, которые забирали деньги жертв и переводили на указанные преступные счета. Одному из таких деятелей не так давно вынесли приговор в Приволжском районном суде — 44-летний мужчина под видом сотрудника банка за два дня «работы» украл 775 тысяч рублей. Вину свою он признал. Мошеннику назначили 2,5 года заключения.

Правоохранители также поймали 18 администраторов сим-боксов, которые использовали в своей деятельности свыше четырех тысяч сим-карт. По всем случаям возбуждены уголовные дела, добавил Фаттахов.

Ранее мы писали, что житель Татарстана лишился миллиона рублей, попав в руки мошенников. Схема проста: 23-летний парень познакомился с девушкой в приложении, та пригласила его в кино и скинула ссылку на покупку билетов. Так он потерял деньги.

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