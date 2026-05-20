Общество
20 мая 11:44
Наиль Вильданов

Журналист

Жителей Татарстана обманывают при помощи поддельных графиков отключения воды

Аферисты присылают ссылки на фишинговые сайты, в результате можно лишиться личных данных и денег.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поддельные графики отключения воды используются для обмана татарстанцев, напомнил замглавы Минцифры республики Альберт Яковлев.

Чиновник уточнил, что бывают сезонные активности мошенников. К примеру, весной они задействуют способ доставки цветов: сначала жертве звонит курьер и просит назвать код из СМС, который на самом деле является кодом от Госуслуг. В результате пострадавший лишается личных данных или денег.

- Или приходит сообщение якобы от управляющей компании, которая предлагает вам получить график отключения горячей воды и присылает какую-то ссылку, которая тоже ведет к утере ваших личных данных, — привел пример Яковлев.

Перед сезоном летних поступлений в вузы также ведутся различные мошеннические активности, предупредил замглавы Минцифры, призвав татарстанцев к бдительности.

Яковлев ранее также рассказал, что в Татарстане самозапрет на оформление кредитов уже оформили свыше 770 тысяч человек. Чаще всего татарстанцы оформляют самозапрет через Госуслуги (710 тысяч человек), также 63 тысячи человек оформили его лично через МФЦ.

