Аферисты присылают ссылки на фишинговые сайты, в результате можно лишиться личных данных и денег.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Поддельные графики отключения воды используются для обмана татарстанцев, напомнил замглавы Минцифры республики Альберт Яковлев.

Чиновник уточнил, что бывают сезонные активности мошенников. К примеру, весной они задействуют способ доставки цветов: сначала жертве звонит курьер и просит назвать код из СМС, который на самом деле является кодом от Госуслуг. В результате пострадавший лишается личных данных или денег.

- Или приходит сообщение якобы от управляющей компании, которая предлагает вам получить график отключения горячей воды и присылает какую-то ссылку, которая тоже ведет к утере ваших личных данных, — привел пример Яковлев.

Перед сезоном летних поступлений в вузы также ведутся различные мошеннические активности, предупредил замглавы Минцифры, призвав татарстанцев к бдительности.

Яковлев ранее также рассказал, что в Татарстане самозапрет на оформление кредитов уже оформили свыше 770 тысяч человек. Чаще всего татарстанцы оформляют самозапрет через Госуслуги (710 тысяч человек), также 63 тысячи человек оформили его лично через МФЦ.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.