Жители Алексеевского района поделились кадрами убитых градом грядок
Синоптики не исключают непогоду и 14 июля.
Мощный град обрушился на Алексеевский район. Кусочки льда, судя по фото, были довольно внушительными по размеру.
Жители района поделились в социальных сетях фотографиями и видео последствий града. Видимость из-за осадков снизилась до нескольких метров. Побиты огородные растения. Из-за множества льдинок земля стала белой.
Синоптики не исключают, что непогода доберется и до Казани, где ожидаются грозы и сильный ветер.
Ранее сообщалось, что авто и квартиры татарстанцев окажутся под угрозой из-за циклона «Бернадетт». В республике прогнозируют выпадение до половины месячной нормы осадков, в связи с чем жителей предупреждают о необходимости обезопасить свое имущество.
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