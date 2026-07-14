Общество
14 июля 01:11
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«Вечерняя Казань»

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Жители Алексеевского района поделились кадрами убитых градом грядок

Синоптики не исключают непогоду и 14 июля.

Жители Алексеевского района поделились кадрами убитых градом грядок

Автор фото: соцсети

Мощный град обрушился на Алексеевский район. Кусочки льда, судя по фото,  были довольно внушительными по размеру.  

Жители района поделились в социальных сетях фотографиями и видео последствий града. Видимость из-за осадков снизилась до нескольких метров. Побиты огородные растения. Из-за множества льдинок земля стала белой.  

Синоптики не исключают, что непогода доберется и до Казани, где ожидаются грозы и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что авто и квартиры татарстанцев окажутся под угрозой из-за циклона «Бернадетт». В республике прогнозируют выпадение до половины месячной нормы осадков, в связи с чем жителей предупреждают о необходимости обезопасить свое имущество.

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