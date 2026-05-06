Жители Казани встретили «Огонь памяти»
Состоятся парад-митинг и почетная церемония передачи Памятного огня, участие в которой примет Герой России Расим Баксиков.
На ж/д вокзале Казани прошла встреча «Огня памяти» – частицы Вечного огня, взятого у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Вскоре у здания АО «Казэнерго» проведут парад-митинг и почетную церемонию передачи Памятного огня. В мероприятии примет участие Герой России Расим Баксиков.
Затем частицу Вечного огня пронесут у Дома ветерана, а 7 мая «Огонь памяти» прибудет в театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, где состоится торжественная церемония с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. После этого акция «Огонь памяти» продолжится в районах республики.
В этом году огонь передадут более 400 ветеранам в 71 субъекте России и 200 населенных пунктах, а также доставят в 14 государств Европы, Азии и Африки, говорят организаторы акции.
Ранее сообщалось, что в честь 9 Мая в Казани развернут 300-метровую георгиевскую ленту. Молодогвардейцы раздадут георгиевские ленты всем желающим.
