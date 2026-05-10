Автор фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Жители Казани выбирают розы и хризантемы для учителей на последний звонок. Об этом сообщает Авито Товаров и Авито Реклама.

Аналитики выявили, что 90 процентов опрошенных планируют вручить учителям цветы. При этом 56 процентов семей остановятся на общем букете от класса, а 35 процентов подготовят индивидуальный подарок от своей семьи.

Самыми популярными видами цветов стали розы, хризантемы и тюльпаны.

Также востребованы пионы (28 %) и гортензии (26 %). Наименьший интерес вызывают комнатные растения и альстромерии — по 11 %.

Средний планируемый бюджет на цветы составляет 3 400 рублей.

Спрос на цветы в Казани вырос на 17 % в начале мая.

