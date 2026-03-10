Общество
10 марта 21:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жительница Казани требует с московского пластического хирурга 1,7 млн рублей

В такую сумму женщина оценила расходы на лечение и операцию, а также добавила моральный вред.

Автор фото: Mash

Процедура по подтяжке лица, на которую решилась жительница Казани Эльвира, закончилась обвинениями хирурга элитной московской пластической клиники в домогательствах и требованиями выплатить ей 1,7 миллиона рублей.  

Как пишет Mash, эндоскопический лифтинг за 265 тысяч рублей Эльвира решила сделать в московской клинике «Время красоты», пациентками которой уже были Ульяна Пылаева, Полина Диброва и Анастасия Денисова. Доктора Орхана Фатуллаева, который проводил операцию, она назвала «специалистом без нужной квалификации пластического хирурга, с дипломами стоматолога и челюстно-лицевого хирурга + курсами повышения квалификации».  

После операции у женщины появились гноящиеся швы, втянутые рубцы, впадина над бровью и проплешины на лбу. Более того, врач, по словам Эльвиры, требовал оголить грудь для осмотра, хотя пациентка и отказывалась. Зачем ему это нужно было, доктор так и не сказал.

После неудачной операции в Москве женщине, по ее словам, пришлось потратить  более миллиона рублей на косметологию, восстановление волос и помощь психолога. Медики поставили ей диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство», причиной которого стали тревога и продолжающиеся второй месяц панические атаки. 

Женщина требует от пластического хирурга порядка 1,7 миллиона рублей. В эту сумму входят расходы  на лечение, операцию и моральный вред.  Кроме того, доктору грозит статья за понуждение к сексуальным действиям. В клинике пока не дали комментарий относительно этой ситуации. А врач сообщил Mash о своей достаточной квалификации для такой процедуры и назвал обвинения пациентки в домогательстве сплошным хайпом.

