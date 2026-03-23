Жителям Татарстана назвали время, когда мошенники звонят чаще всего
Злоумышленники рассчитывают, что человек не сможет оперативно обратиться в банк.
Мошенники чаще всего активизируются вечером, в выходные и праздничные дни, сообщил оперуполномоченный МВД по Татарстану Радис Юсупов.
Аферисты выбирают периоды, когда банки и другие финансовые организации закрыты. Человек не может оперативно обратиться за помощью или проверить информацию, а значит, становится более уязвимым, пояснил он.
«В такие моменты злоумышленники «обрабатывают» жертву, повышая свои шансы на успех», — отметил Юсупов. Он призвал татарстанцев быть особенно осторожными в эти периоды.
Ранее сообщалось, что мошенники в Татарстане крадут меньше, но чаще. Отделение Центробанка в республике активно работает над защитой населения, однако аферисты адаптируются к новым системам.
Также мы писали, что мошенники все чаще обманывают россиян, используя украденные данные клиентов СДЭК. Таким же способом могли завербовать подельников игрока футбольного клуба «Урал-2» Даниила Секача, устроивших разбойное нападение на московскую предпринимательницу.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.