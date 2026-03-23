Общество
23 марта 08:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жителям Татарстана назвали время, когда мошенники звонят чаще всего

Злоумышленники рассчитывают, что человек не сможет оперативно обратиться в банк.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники чаще всего активизируются вечером, в выходные и праздничные дни, сообщил оперуполномоченный МВД по Татарстану Радис Юсупов.

Аферисты выбирают периоды, когда банки и другие финансовые организации закрыты. Человек не может оперативно обратиться за помощью или проверить информацию, а значит, становится более уязвимым, пояснил он.

«В такие моменты злоумышленники «обрабатывают» жертву, повышая свои шансы на успех», — отметил Юсупов. Он призвал татарстанцев быть особенно осторожными в эти периоды.

Ранее сообщалось, что мошенники в Татарстане крадут меньше, но чаще. Отделение Центробанка в республике активно работает над защитой населения, однако аферисты адаптируются к новым системам.

Также мы писали, что мошенники все чаще обманывают россиян, используя украденные данные клиентов СДЭК. Таким же способом могли завербовать подельников игрока футбольного клуба «Урал-2» Даниила Секача, устроивших разбойное нападение на московскую предпринимательницу.

