Злоумышленники рассчитывают, что человек не сможет оперативно обратиться в банк.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники чаще всего активизируются вечером, в выходные и праздничные дни, сообщил оперуполномоченный МВД по Татарстану Радис Юсупов.

Аферисты выбирают периоды, когда банки и другие финансовые организации закрыты. Человек не может оперативно обратиться за помощью или проверить информацию, а значит, становится более уязвимым, пояснил он.

«В такие моменты злоумышленники «обрабатывают» жертву, повышая свои шансы на успех», — отметил Юсупов. Он призвал татарстанцев быть особенно осторожными в эти периоды.

Ранее сообщалось, что мошенники в Татарстане крадут меньше, но чаще. Отделение Центробанка в республике активно работает над защитой населения, однако аферисты адаптируются к новым системам.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.