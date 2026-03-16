Журналист Такер Карлсон заявил о готовящемся ЦРУ против него уголовном деле
Якобы работник СМИ «действовал как агент иностранной державы».
Американский журналист Такер Карлсон полагает, что ЦРУ готовит уголовное дело против него и добивается признания иностранным агентом. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсети X.
Якобы такое решение приняли из-за контактов с жителями Ирана до начала военных действий. Журналист также критиковал администрацию Дональда Трампа, предупреждая, что на территории США может произойти провокация с большим числом жертв для оправдания вторжения в Иран.
По словам журналиста, его хотят обвинить в нарушении закона об иностранных агентах и в том, что он якобы «действовал как агент иностранной державы». Такер Карлсон отверг обвинения, заметив, что ему нечего скрывать.
Ранее сообщалось, что Такера Карлсона задержали в Израиле после интервью с послом США. Однако в местном управлении аэропортов ответили, что они просто задали несколько вопросов.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.