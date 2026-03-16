Автор фото: Seth Wenig / AP Photo

Американский журналист Такер Карлсон полагает, что ЦРУ готовит уголовное дело против него и добивается признания иностранным агентом. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Якобы такое решение приняли из-за контактов с жителями Ирана до начала военных действий. Журналист также критиковал администрацию Дональда Трампа, предупреждая, что на территории США может произойти провокация с большим числом жертв для оправдания вторжения в Иран.

По словам журналиста, его хотят обвинить в нарушении закона об иностранных агентах и в том, что он якобы «действовал как агент иностранной державы». Такер Карлсон отверг обвинения, заметив, что ему нечего скрывать.

Ранее сообщалось, что Такера Карлсона задержали в Израиле после интервью с послом США. Однако в местном управлении аэропортов ответили, что они просто задали несколько вопросов.

