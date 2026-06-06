Общество
6 июня 01:29
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«Вечерняя Казань»

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Знакомый пропавшего Усольцева смог дозвониться по его номеру

Позже входящие вызовы были отключены.

Знакомый пропавшего Усольцева смог дозвониться по его номеру

Автор фото: соцсети

Валентину Дегтярёву, одному из знакомых бизнесмена Сергея Усольцева, который пропал с женой и дочкой  в тайге в сентябре 2025 года, удалось дозвониться по его номеру.  

- Сначала телефон был в сети, я дозвонился — трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали, — поделился Дегтярёв с Aifru.  

Однако позже входящие вызовы были отключены. При этом СМС-сообщения до владельца телефона сих пор доходят: SIM-карта, которая продолжает числиться за Усольцевым, по-прежнему остается в сети.

Ранее сообщалось, что следы Усольцевых, поиск которых идет под Красноярском, могли полностью исчезнуть. Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода в урочище Буратинка.

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