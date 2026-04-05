Инициаторы уверены, что Ленар Сахабутдинов может уйти от ответственности.

Зоозащитники организовали онлайн‑петицию после жестокого убийства кошки в Заинске с требованием о справедливом разбирательстве. Активисты обратились в региональное управление МВД с просьбой взять дело под особый контроль. А также настаивают на тщательном расследовании без учета связей и ресурсов обвиняемого.

Требования следующие:

Обеспечить объективное расследование по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными с применением садистских методов). Передать дело в суд при наличии всех доказательств, включая видеозапись преступления. Проверить возможные признаки коррупции среди должностных лиц, участвующих в деле. Предоставить открытый отчёт о ходе расследования, чтобы обеспечить прозрачность процесса.

В конце февраля в Заинске произошло шокирующее преступление против животного: местный житель Ленар Сахабутдинов жестоко убил кота, используя гаечный ключ. По свидетельствам очевидцев, истязания длились около 20 минут — мужчина не только многократно наносил удары, но и совершал другие бесчеловечные действия над беспомощным животным. Весь процесс был зафиксирован на видео одним из свидетелей: ролик быстро распространился в местных telegram‑каналах и вызвал волну возмущения.



Полиция отреагировала на заявление и возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Она предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Однако авторы петиции обеспокоены: у подозреваемого есть влиятельные родственники, опытные юристы и высокооплачиваемый адвокат. По неподтвержденным данным, уже предпринимались попытки оказать давление на следствие — из‑за этого возникает риск, что дело могут «замять», говорится в тексте инициативы.



Ранее мы писали, как Татарстанец отделался исправительными работами за убийство собаки.

