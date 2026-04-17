Еще в прошлом году любимчиком российской молодежи был вариант напитка в дрип-пакетах, однако подорожал и он.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первые три месяца текущего года спрос на все виды кофе снизился, кроме растворимого — его стали покупать на четыре процента чаще несмотря на подорожание в семь процентов. В среднем упаковку можно купить за 527 рублей, а в прошлом году она стоила 482 рубля. Такую аналитику приводит «Чек Индекс».

Трендом 2025 года стал напиток в дрип-пакетах, которые покупали в основном зумеры. Число покупок тогда увеличилось на 37 процентов, а средняя цена составила 354 рубля. Однако в этом году молодежь отвернулась от этого варианта. За год дрип-кофе подорожал на 10 процентов, достигнув цены в 422 рубля. Спрос снизился на 13 процентов.

Сильнее всего интерес упал в отношении молотого кофе — число покупок снизилось на 13 процентов. Справедливости ради, этот вид и подорожал больше всего — на целых 15 процентов (с 541 рубля до 618 рублей).

Ранее сообщалось, что количество посетителей торговых центров в России вновь снизилось. По сравнению с первым кварталом базового 2019 года падение достигло 25 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.