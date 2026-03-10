Зумеры стали доверять ИИ расставания и «сложные разговоры»
Американские исследователи бьют тревогу: ИИ лишает молодых людей эмоционального интеллекта и навыков живого общения.
Современная молодежь все чаще использует искусственный интеллект для решения личных проблем — от сложных разговоров до расставаний с партнерами. К такому выводу пришли в американской организации Common Sense Media, изучающей влияние технологий на детей и подростков.
Руководитель исследовательского отдела доктор Майкл Робб предупреждает: привычка перекладывать на ИИ эмоционально трудные ситуации тормозит развитие и без того изолированного поколения. Молодые люди становятся менее подготовленными к реальным человеческим отношениям.
Тенденция затронула не только зумеров, но и часть поколения альфа (родившиеся после 2010 года) и даже миллениалов (1981–1996 года рождения).
