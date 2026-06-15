Такой объем необходим для стабильной ситуации во время интенсивных работ, добавил глава Минсельхозпрода республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Предприятиям АПК региона следует иметь минимум десятидневный запас топлива. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, сославшись на ситуацию в стране.

— Всем хозяйствам рекомендуем минимум десятидневный, двухнедельный запас топлива в наличии иметь. Конечно же, мы привыкли настолько комфортно работать с компаниями «Татнефть» и «ТАИФ», «с колес» хозяйства получают топливо, запасов больших не держат. Но запас всегда должен быть, — отметил Зяббаров.

Татарстану в течение этого года планируется передать 140 тысяч тонн топлива, из которых уже использовано более 33-34 тысяч. В связи с этим заместитель премьер-министра выразил слова благодарности Татнефти и ТАИФу. Он добавил, что большой объем топлива вскоре будет потрачен на заготовку и на уборку. Запас поможет избежать нервозности в пик работы, объяснил Зяббаров.

Ранее мы писали, что и глава Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Нижнекамск отметил, что во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации сейчас в республике ведутся технические работы, поэтому на отдельных автозаправочных станциях введены временные лимиты.

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