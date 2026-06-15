Зяббаров призвал фермеров Татарстана запастись топливом
Такой объем необходим для стабильной ситуации во время интенсивных работ, добавил глава Минсельхозпрода республики.
Предприятиям АПК региона следует иметь минимум десятидневный запас топлива. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, сославшись на ситуацию в стране.
— Всем хозяйствам рекомендуем минимум десятидневный, двухнедельный запас топлива в наличии иметь. Конечно же, мы привыкли настолько комфортно работать с компаниями «Татнефть» и «ТАИФ», «с колес» хозяйства получают топливо, запасов больших не держат. Но запас всегда должен быть, — отметил Зяббаров.
Татарстану в течение этого года планируется передать 140 тысяч тонн топлива, из которых уже использовано более 33-34 тысяч. В связи с этим заместитель премьер-министра выразил слова благодарности Татнефти и ТАИФу. Он добавил, что большой объем топлива вскоре будет потрачен на заготовку и на уборку. Запас поможет избежать нервозности в пик работы, объяснил Зяббаров.
Ранее мы писали, что и глава Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Нижнекамск отметил, что во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации сейчас в республике ведутся технические работы, поэтому на отдельных автозаправочных станциях введены временные лимиты.
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