Политика
10 июня 15:07
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«Вечерняя Казань»

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Лавров назвал Татарстан образцом новой архитектуры безопасности в Евразии

У республики отлично получается выстраивать межнациональный диалог.

Лавров назвал Татарстан образцом новой архитектуры безопасности в Евразии

Автор фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Татарстан является образцом для новой архитектуры безопасности в Евразии. По его словам, республика символизирует историю всего евразийского континента в вопросе выстраивания межнационального диалога.

В Татарстане много мест, где заметно единение религии, цивилизации и культур.

«Это образец для того, чего мы хотим достичь, говоря о выстраивании архитектуры евразийской безопасности и сотрудничества», - отмечает министр.

Татарстан - магнит для тех, кто хочет побывать в месте, которое символизирует историю России и даже историю всего евразийского континента. Лавров также поблагодарил власти республики за многостороннее развитие региона и за организацию заседания глав МИД стран ОДКБ в Казани.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назвал Татарстан в числе лидеров по работе с культурным наследием. Президент России надеется, что другие регионы последуют за лучшими субъектами.

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