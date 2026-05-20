20 мая 10:43
Безвизовый режим между Россией и Китаем продлили до конца 2027 года

Путин и Си Цзиньпин подписали заявления о партнёрстве и многополярном мире.

Россия и Китай продлили безвизовый режим между странами до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщили в МИД КНР после завершения официальной части переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Лидеры подписали ряд документов, включая «Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» и «Декларацию о становлении многополярного мира».

Президент РФ отметил, что товарооборот за 25 лет вырос в 30 раз и сейчас превышает 200 миллиардов долларов. Страны выстроили устойчивую систему торговли в рублях и юанях, продолжают поставки энергоресурсов и завершают строительство энергоблоков на АЭС в Китае.

Среди новых приоритетов — возобновляемая энергетика, критически важные металлы и высокие технологии. Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что стороны договорились о совместных проектах в энергетике и «ещё кое о чём очень важном».

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Москва и Пекин будут совместно защищать авторитет ООН, противодействовать гегемонии и поддерживать друг друга по ключевым вопросам. По его словам, отношения двух стран придают миру «стабильность и предсказуемость».

Путин назвал безвизовый режим позитивным шагом, а партнёрство России и Китая — стабилизирующим фактором на международной арене.

