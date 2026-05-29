Европа сама является стороной конфликта.

Автор фото: скриншот видео

Европа не может быть посредником в переговорах по урегулированию на Украине, так как сама является одной из сторон конфликта, полагает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют «Известия».

«Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно», — уточнил пресс-секретарь, заметив, что поэтому ЕС «не может претендовать на посредничество никак».

Мир, по словам Пескова, наступил бы быстрее, если бы другие страны отказались поставлять оружие украинским властям.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о приостановке переговоров России и Украины. Соединенные Штаты не намерены участвовать в бесконечных безрезультатных раундах, заметил дипломат.

