ЕС не может быть посредником в переговорах России и Украины, предупредил Песков
Европа сама является стороной конфликта.
Европа не может быть посредником в переговорах по урегулированию на Украине, так как сама является одной из сторон конфликта, полагает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют «Известия».
«Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно», — уточнил пресс-секретарь, заметив, что поэтому ЕС «не может претендовать на посредничество никак».
Мир, по словам Пескова, наступил бы быстрее, если бы другие страны отказались поставлять оружие украинским властям.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о приостановке переговоров России и Украины. Соединенные Штаты не намерены участвовать в бесконечных безрезультатных раундах, заметил дипломат.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.