Политика
20 апреля 07:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Иран атаковал дронами корабли США в ответ на захват своего судна

Тегеран назвал действия американцев «морским пиратством» и нарушением перемирия.

Автор фото: РИА Новости / Public domain

Иранские военные нанесли удар беспилотниками по нескольким американским кораблям. Это ответ на захват США иранского контейнеровоза «Туска» в Оманском заливе. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба Вооруженных сил Ирана.

По данным Тегерана, американцы нарушили режим прекращения огня, обстреляли торговое судно, следовавшее из Китая, вывели из строя его навигационную систему и высадили на борт морскую пехоту. Иран назвал это «морским пиратством» и пообещал продолжать отвечать на атаки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт перехвата. По его словам, эсминец USS Spruance вывел из строя ходовую часть судна после того, как оно шесть часов игнорировало предупреждения.

Ситуация обострилась на фоне морской блокады иранских портов, которую США ввели 13 апреля. В ответ Иран восстановил военный контроль над Ормузским проливом, заявив, что ни одно судно не сможет пройти без разрешения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране подчеркнули, что свободное судоходство будет восстановлено только после того, как США снимут блокаду.

Срок действия перемирия между США и Ираном истекает 22 апреля.

Ранее Трамп заявил, что Иран готов передать США обогащенный уран с мест, которые подверглись атаке в июне прошлого года. После этих ударов материал оказался погребен под землей. Его наличие у Тегерана являлось одной из главных причин напряженности между администрацией Трампа и Ираном.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.