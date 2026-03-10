Пезешкиан в разговоре с Эрдоганом обвинил США и Израиль в попытке стравить Тегеран с региональными странами.

Автор фото: Iranian Presidency Office

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обозначил условия для снижения напряженности в регионе. Тегеран готов к деэскалации, если соседние государства перестанут предоставлять свою территорию для атак против Ирана, сообщает иранское агентство IRNA.

Пезешкиан также заявил, что США и Израиль пытаются создать искусственные противоречия между Ираном и его соседями. По его словам, связанные с ними СМИ распространяют ложные обвинения в том, что Иран якобы причастен к ракетным ударам по Турции.

Ранее сообщалось, что в Иране назвали имя нового лидера страны вместо погибшего Хаменеи. Правительство Исламской Республики медлило с избранием преемника из-за опасений по поводу безопасности.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассказал, что Иран на грани — распада или консолидации. Что принесла Ирану эта война? Рассуждаем с экспертом.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.