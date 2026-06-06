Иран и США обменялись ударами: атакованы радары, военные базы и танкеры
Американские военные ударили по иранским радиолокационным станциям.
Ночью между США и Ираном произошёл новый виток военной эскалации. По данным CENTCOM, американские силы нанесли удары по иранским радиолокационным станциям в районе Горука и на острове Кешм. Это произошло на фоне атак беспилотников.
Иран не заставил себя ждать. В ответ были атакованы военные базы США на Ближнем Востоке. Кроме того, Тегеран нанёс удары по четырём танкерам, которые, по его данным, пытались пройти через Ормузский пролив без разрешения. Американская сторона утверждает, что все запущенные дроны были сбиты.
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