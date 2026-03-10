Глава МИД Ирана заявил о печальном опыте в разговорах с Америкой.

Автор фото: РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что при новом правителе - сыне погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - переговоры с Соединенными Штатами также не предвидятся. По его словам, у государства уже был «плачевный опыт» в этом деле.

Сейчас от Моджтабы Хаменеи - нового лидера - ждут речей и комментариев. Но вопрос переговоров с Америкой даже «на столе не лежит».

Ранее сообщалось, что Иран готов к деэскалации, если соседи перестанут быть плацдармом для атак. Связанные с США и Израилем СМИ распространяют ложные обвинения в том, что Иран якобы причастен к ракетным ударам по Турции.

