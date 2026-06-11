Иран перекрыл Ормузский пролив для танкеров и судов из-за ударов США
Тегеран предупредил, что любое судно при попытке прохода будет атаковано.
Иран объявил о закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов для мировой торговли нефтью. Как сообщает государственный телеканал IRIB, военное командование республики распространило заявление, в котором говорится, что движение любых судов, включая нефтяные танкеры и торговые корабли, запрещено из-за нестабильной обстановки в регионе. Любая попытка пройти через пролив будет пресечена атакой.
Причиной стали возобновившиеся удары США по иранской территории.
Центральное командование американских вооружённых сил ранее объявило о завершении новой волны атак, которая длилась около четырёх часов. Удары наносились по объектам военной разведки, системам связи и позициям ПВО с привлечением морской пехоты, ВВС и ВМС США.
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