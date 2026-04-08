Высший совет национальной безопасности Ирана, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии и переговорах, объявил о победе в войне с Соединенными Штатами. Об этом говорится в заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания Ирана, передает РИА Новости.

В заявлении отмечают, что Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из 10 пунктов. Контроль над Ормузским проливом останется за Тегераном, он также получит компенсацию, со страны снимут санкции, позволив продолжить обогащение урана. Помимо этого якобы были даны обещания вывести войска с Ближнего Востока.

Сами переговоры начнутся в пятницу в столице Пакистана Исламабаде. В Совбезе угрожают ответить с полной силой при малейшей ошибке США во время перемирия.

Ранее Трамп обещал вернуть Иран в «каменный век» за две-три недели. Американский президент говорил, что США почти достигли всех военных целей в Иране.

