Политика
18 июля 22:58
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«Вечерняя Казань»

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Казань обменяется опытом с китайским районом Шуанлю

Подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве.

Казань обменяется опытом с китайским районом Шуанлю

Автор фото: администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани побывала делегация Народного правительства района Шуанлю города Чэнду, провинции Сычуань КНР. Во время встречи был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Двусторонний обмен опытом, согласно соглашению, затронет сотрудничество в различных сферах. Это экономика, торговля, промышленность, образование, наука, здравоохранение, культура, спорт, туризм и молодежная политика.  

Китайской делегации презентовали потенциал двух районов и ознакомили гостей с перспективными проектами ведущих предприятий Казани - авиационного завода,  вертолетного завода, завода «Элекон» и Гипронииавиапрома.  

В пресс-службе мэрии напомнили, что Казань и Чэнду вот уже более десяти лет связывают партнерские отношения. В 2015 году города подписали меморандум об установлении отношений дружественного сотрудничества в культуре, туризме, торговле и образовании.

Ранее сообщалось, что Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана. В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

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