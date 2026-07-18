Казань обменяется опытом с китайским районом Шуанлю
Подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве.
В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани побывала делегация Народного правительства района Шуанлю города Чэнду, провинции Сычуань КНР. Во время встречи был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве, сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Двусторонний обмен опытом, согласно соглашению, затронет сотрудничество в различных сферах. Это экономика, торговля, промышленность, образование, наука, здравоохранение, культура, спорт, туризм и молодежная политика.
Китайской делегации презентовали потенциал двух районов и ознакомили гостей с перспективными проектами ведущих предприятий Казани - авиационного завода, вертолетного завода, завода «Элекон» и Гипронииавиапрома.
В пресс-службе мэрии напомнили, что Казань и Чэнду вот уже более десяти лет связывают партнерские отношения. В 2015 году города подписали меморандум об установлении отношений дружественного сотрудничества в культуре, туризме, торговле и образовании.
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