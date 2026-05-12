Конфликт на Украине скоро завершится – Трамп
Об этом американский лидер заявил журналистам.
Дональд Трамп уверен, что конфликт России и Украины близок к окончанию. Своим мнением американский президент поделился с журналистами на пресс-конференции перед отправкой в Китай.
- Окончание приближается, — заявил Трамп.
Ранее Ушаков объявил, что Россия взяла паузу в переговорах с Украиной с участием США. В будущем диалог возобновится.
Также Песков рассказал, что Путин готов встретиться с Зеленским в любой момент. Однако на сегодняшний день гуманитарное перемирие между странами окончено — СВО продолжается.
