Автор фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Дональд Трамп уверен, что конфликт России и Украины близок к окончанию. Своим мнением американский президент поделился с журналистами на пресс-конференции перед отправкой в Китай.

- Окончание приближается, — заявил Трамп.

Ранее Ушаков объявил, что Россия взяла паузу в переговорах с Украиной с участием США. В будущем диалог возобновится.

Также Песков рассказал, что Путин готов встретиться с Зеленским в любой момент. Однако на сегодняшний день гуманитарное перемирие между странами окончено — СВО продолжается.

