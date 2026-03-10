Разрешение коснется только государств, выполнивших условие.

Автор фото: РИА Новости

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что позволит любой арабской или европейской стране пройти через Ормузский пролив. Но есть условие - они должны выслать из своих государств американских послов.

Разрешение вступит в силу с 11 марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу корпуса.

Ранее сообщалось, что Иран готов к деэскалации, если соседи перестанут быть плацдармом для атак. США и Израиль пытаются создать искусственные противоречия между Ираном и его соседями.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.