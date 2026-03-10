КСИР разрешит проход через Ормузский пролив странам, выславшим послов США
Разрешение коснется только государств, выполнивших условие.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что позволит любой арабской или европейской стране пройти через Ормузский пролив. Но есть условие - они должны выслать из своих государств американских послов.
Разрешение вступит в силу с 11 марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу корпуса.
Ранее сообщалось, что Иран готов к деэскалации, если соседи перестанут быть плацдармом для атак. США и Израиль пытаются создать искусственные противоречия между Ираном и его соседями.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.