Политика
16 июня 07:56
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«Вечерняя Казань»

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Лавров назвал возможную встречу Путина и Трампа на Аляске первым шагом к миру

Глава МИД заявил, что это позволило бы начать согласование деталей урегулирования на Украине.

Лавров назвал возможную встречу Путина и Трампа на Аляске первым шагом к миру

Автор фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договорённости президентов России и США на встрече на Аляске могли бы стать первым и важнейшим этапом прекращения конфликта на Украине. Об этом он сказал после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Минске.

По словам Лаврова, Москва рассчитывает на выполнение договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых ещё 15 августа 2025 года. Ключевые положения предложили США, и российский президент их поддержал. Комментируя американский план урегулирования, Лавров отметил, что у Москвы есть вопросы к отдельным пунктам, но в целом документ рассматривается как основа для дальнейшей работы.

Ожидается, что в ходе визита в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера станет яснее, как именно Вашингтон будет выполнять уже достигнутые соглашения.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал «хорошими» разговоры с Владимиром Зеленским и Путиным по Украине. Оба лидера кажутся американскому президенту открытыми.

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