Лавров проведёт заседание совета министров ОДКБ в Казани
Обсудят безопасность и ситуацию в мире.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила, что заседание совета министров иностранных дел ОДКБ пройдёт в Казани 10 июня. Проведёт его министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Захаровой, главы внешнеполитических ведомств в узком составе обсудят международную и региональную безопасность, текущую мировую ситуацию и дальнейшее сотрудничество в рамках организации. Кроме того, Лавров расскажет коллегам об инициативах, которые направлены на реализацию российских приоритетов во время председательства в ОДКБ, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что участие Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН в Казани прорабатывается. Саммит пройдет с 17 по 19 июня. В нем примут участие главы государств и правительств стран — членов ассоциации, а также представители профильных министерств и региональных объединений.
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