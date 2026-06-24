Лавров считает, что украинский конфликт еще можно урегулировать дипломатично
Но для этого нужны конкретные юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров заверил, что украинский конфликт еще можно разрешить с помощью дипломатии. Однако после стольких лет бессмысленных и безрезультатных увещеваний с российской стороны, Украине нужно просто осознать простую истину: «противникам России нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны», цитирует слова Лаврова ТАСС.
В частности нельзя нарушать обязательства в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины, свободы использования русского языка, свободы русскоязычных средств массовой информации, русской и российской культуры, канонической Украинской православной церкви.
России нужны конкретные юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности на западных рубежах. В том числе и Запад должен понять, что от экспансии стоит отказаться.
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