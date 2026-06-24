Но для этого нужны конкретные юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности.

Автор фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заверил, что украинский конфликт еще можно разрешить с помощью дипломатии. Однако после стольких лет бессмысленных и безрезультатных увещеваний с российской стороны, Украине нужно просто осознать простую истину: «противникам России нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности нашей страны», цитирует слова Лаврова ТАСС.

В частности нельзя нарушать обязательства в отношении законных прав русского и русскоязычного населения Украины, свободы использования русского языка, свободы русскоязычных средств массовой информации, русской и российской культуры, канонической Украинской православной церкви.

России нужны конкретные юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности на западных рубежах. В том числе и Запад должен понять, что от экспансии стоит отказаться.

Ранее Владимир Путин объявил о прекращении мирных переговоров по Украине. Инициатива исходила с украинской стороны.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.