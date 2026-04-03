Лавров заявил, что искоренение причин кризиса на Украине — принципиальный вопрос
О том, как Россия собирается урегулировать сложившуюся ситуацию, министр подробно рассказал главе МИДа Египта.
Для Кремля устранение корня проблемы украинского кризиса — принципиально важная задача. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИДа Египта Бадром Абдель Аты, сообщает РИА Новости.
Лавров рассказал, что подробно проинформировал о подходах Москвы и об эволюции кризиса на Украине, в том числе положений о территориях.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что администрация США высказывает намерение забрать себе российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Министр считает, что газопроводы в 2022 году были атакованы при очевидной поддержке западных спецслужб.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему же остановились переговоры по украинскому вопросу. Дело в занятости американских дипломатов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
