Визит планируется в октябре 2026 года.

Автор фото: presidency.gov.sd

Военный лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан намерен приехать в Россию. Власти Судана согласовали его приезд в октябре 2026 года, пишет Baza.

Напомним, что Россия и Судан в 2020 году договорились о создании военной морской базы России на побережье Красного моря. Однако после серии переворотов и смен власти в Судане проект неоднократно откладывался.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия поможет странам АСЕАН в создании мирного атома. Страна уже оказывает государствам ассоциации содействие в развитии атомной энергетики.

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