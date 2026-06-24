Политика
24 июня 13:49
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«Вечерняя Казань»

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Метшин отправился в Марокко на выборы нового ОГМВ со штаб-квартирой в Казани

Участники конгресса подведут итоги трех лет, изберут новый состав Всемирного совета и утвердят план работы.

Метшин отправился в Марокко на выборы нового ОГМВ со штаб-квартирой в Казани

Автор фото: kzn.ru

В городе Танжере в Марокко проходит Всемирный конгресс Объединенных городов и местных властей, на который прибыли представители Европы, Северной и Южной Америк, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии. Среди них — мэры, главы регионов, руководители ассоциаций муниципалитетов, председатели горсоветов. Российскую делегацию из 81 человека возглавил замначальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев. В состав вошел глава Казани Ильсур Метшин, который является руководителем «ОГМВ-Евразия» с 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Участники конгресса подведут итоги трех лет, изберут новый состав Всемирного совета и утвердят план работы. Планируется также выбрать руководителя «ОГМВ-Евразия», провести рабочее заседание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Состоится ряд тематических сессий, а Метшин представит доклад «Инклюзия как норма». Выступления мэров лягут в основу местного общественного договора о коллективных действиях и общей ответственности.

«ОГМВ-Евразия» со штаб-квартирой в Казани представляет интересы ряда стран, в частности, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и других.

Ранее мы писали о том, какие темы подняли на саммите АСЕАН в столице республики. Гости были настроены на открытие новых путей сотрудничества, в том числе в рамках промышленности, инфраструктуры и инженерии.

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