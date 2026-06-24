Политика
24 июня 17:16
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Метшин стал президентом ОГМВ-Евразия в восьмой раз

Избрание руководителя объединения прошло на генеральной ассамблее организации в Марокко в рамках Всемирного конгресса ОГМВ.

Метшин стал президентом ОГМВ-Евразия в восьмой раз

Автор фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин переизбран на пост главы всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Кандидатуру выдвинул вице-президент ОГМВ-Евразия, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщает пресс-служба мэрии города.

В голосовании принимали участие 90 делегатов из стран ближнего зарубежья и России. Также были избраны вице-президенты отделения. Победили председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин, глава города Худжанда (Таджикистан) Фирдавс Шарифзода и председатель гордумы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева.

В ходе мероприятия к ОГВМ присоединились новые участники — Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия) и кыргызстанский город Талас.

Напомним, что в городе Танжере в Марокко проходит Всемирный конгресс Объединенных городов и местных властей, на который прибыли представители Европы, Северной и Южной Америк, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии. На мероприятие прибыли мэры, главы регионов, руководители ассоциаций муниципалитетов, председатели горсоветов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.