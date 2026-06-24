Метшин стал президентом ОГМВ-Евразия в восьмой раз
Избрание руководителя объединения прошло на генеральной ассамблее организации в Марокко в рамках Всемирного конгресса ОГМВ.
Мэр Казани Ильсур Метшин переизбран на пост главы всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Кандидатуру выдвинул вице-президент ОГМВ-Евразия, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщает пресс-служба мэрии города.
В голосовании принимали участие 90 делегатов из стран ближнего зарубежья и России. Также были избраны вице-президенты отделения. Победили председатель Ульяновской городской думы Илья Ножечкин, глава города Худжанда (Таджикистан) Фирдавс Шарифзода и председатель гордумы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева.
В ходе мероприятия к ОГВМ присоединились новые участники — Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус Республики Саха (Якутия) и кыргызстанский город Талас.
Напомним, что в городе Танжере в Марокко проходит Всемирный конгресс Объединенных городов и местных властей, на который прибыли представители Европы, Северной и Южной Америк, Африки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразии. На мероприятие прибыли мэры, главы регионов, руководители ассоциаций муниципалитетов, председатели горсоветов.
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