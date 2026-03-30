По данным министерства, американцы используют мошеннические схемы.

Автор фото: Максим Блинов / РИА Новости

В МИД России заявили, что американские спецслужбы применяют хитрую схему, чтобы задерживать россиян. По версии ведомства, россиянам поступают заманчивые предложения — например, выгодные деловые сделки или туристические поездки. Людей выманивают за границу, а потом арестовывают в какой-нибудь третьей стране и передают под юрисдикцию США.

В МИД назвали это частью более широкой кампании по «охоте» на российских граждан, которую ведут американские спецслужбы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов к восстановлению отношений с европейскими странами. Глава государства объяснил, что нынешний кризис возник не по вине Москвы. Россия готова к диалогу и вовсе не отказывалась от развития в этом направлении.

