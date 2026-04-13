Минниханов прибыл в Египет с целью укрепления сотрудничества
В аэропорту Каира раиса встретил министр промышленности страны-партнера.
Глава республики Рустам Минниханов прилетел в Египет для проведения деловой поездки. Об этом сообщает его пресс-служба.
В аэропорту Каира раиса встретили министр промышленности страны-партнера Халед Хашем Махер и Юрий Матвеев, временный поверенный в делах России в Египте. Минниханов выразил главе иностранного ведомства слова благодарности и добавил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества в результате этой рабочей поездки. В планах — посещение ряда мест и проведение деловых встреч.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана и министр энергетики России Сергей Цивилев на форуме «ЭНЕРГОПРОМ-2026» поучаствовали в церемонии заключения меморандумов между несколькими организациями. В частности, было подписано соглашение о взаимопонимании между Минэнерго России и Кыргызстана, а также меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Кыргызстана и международной компанией по продаже бизнеса и франшиз «Альтерна Инвест».
