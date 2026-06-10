Цветы возложили к Вечному огню в парке Победы.

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с главами МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) почтили память героев Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в парке Победы, сообщили в пресс-службе главы республики.

Цветы возложили к Вечному огню в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы МИД Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также генсек Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков.

Автор фото: tatarstan.ru

Ранее Лавров назвал Татарстан образцом новой архитектуры безопасности в Евразии. У республики отлично получается выстраивать межнациональный диалог.

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