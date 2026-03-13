Политика
13 марта 14:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов созвонился с королем Бахрейна

Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и осуждает любые проявления насилия.

Минниханов созвонился с королем Бахрейна

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов созвонился с Его Величеством Королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифой. Глава республики как председатель Группы стратегического видения «Россия - исламский мир» выразил обеспокоенность ситуацией, которая развивается на Ближнем Востоке. Стороны сошлись на необходимости прекращения боевых действий и возвращения к переговорам.

Минниханов отметил, что Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и осуждает любые проявления насилия, которые приводят к человеческим жертвам и разрушению инфраструктуры. Раис надеется, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Хамад ибн Иса Аль Халифа поблагодарил Минниханова за внимание к проблеме и сказал, что его поддержка очень важна для Бахрейна. А нынешнее обострение ситуации ставит под угрозу безопасность всего региона.

Ранее сообщалось, что Россия готова остановить конфликт на Ближнем Востоке вместе с ООН. В Кремле рассматривают возможность заключения резолюции с Советом безопасности ООН.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.