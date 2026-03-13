Минниханов созвонился с королем Бахрейна
Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и осуждает любые проявления насилия.
Раис Татарстана Рустам Минниханов созвонился с Его Величеством Королем Бахрейна Хамадом ибн Иса Аль Халифой. Глава республики как председатель Группы стратегического видения «Россия - исламский мир» выразил обеспокоенность ситуацией, которая развивается на Ближнем Востоке. Стороны сошлись на необходимости прекращения боевых действий и возвращения к переговорам.
Минниханов отметил, что Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и осуждает любые проявления насилия, которые приводят к человеческим жертвам и разрушению инфраструктуры. Раис надеется, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
Хамад ибн Иса Аль Халифа поблагодарил Минниханова за внимание к проблеме и сказал, что его поддержка очень важна для Бахрейна. А нынешнее обострение ситуации ставит под угрозу безопасность всего региона.
Ранее сообщалось, что Россия готова остановить конфликт на Ближнем Востоке вместе с ООН. В Кремле рассматривают возможность заключения резолюции с Советом безопасности ООН.
