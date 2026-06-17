Политика
17 июня 16:26
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов видит потенциал в сотрудничестве с Лаосом

Татарстан открыт для взаимодействия в рамках российско-лаосских отношений.

Минниханов видит потенциал в сотрудничестве с Лаосом

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Лаоса Сонсацем Сипхандоном. Напомним, что в честь дипломатических отношений, которым исполнилось 65 лет, президент Лаоса подарил Владимиру Путину двух слонов. Животных поместили в Казанский зоопарк. Глава республики попросил передать президенту слова благодарности за такой ценный подарок.

Минниханов отметил, что торгово-экономические связи между Татарстаном и Лаосом пока развиты недостаточно хорошо, но у ряда татарстанских предприятий есть опыт сотрудничества с Лаосом. Регион видит большой потенциал для развития отношений. Раис рассказал об экономическом и промышленном потенциале Татарстана, основных отраслях, включая нефтепереработку, нефтехимию, машиностроение, ИТ, АПК и так далее. Также глава республики подчеркнул значимость развития контактов в сфере науки, образования, культуры, спорта и туризма.

«Мы открыты для взаимодействия и готовы к активному развитию наших связей в рамках российско-лаосских отношений», — цитирует слова Минниханова его пресс-служба.

Сонсац Сипхандон заявил, что Лаос высоко ценит историю сотрудничества с Россией и помнит о помощи, которую оказал российский народ в национально-освободительной борьбе.

Ранее Минниханов поблагодарил Виктора Щетько за вклад в сотрудничество Татарстана и Беларуси. Глава республики вручил медаль в честь 100-летия со дня образования ТАССР.

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