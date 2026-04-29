Москва хочет, чтобы цели СВО были достигнуты в ходе переговоров
Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили разрешение конфликта на Украине.
Во время телефонного разговора, который состоялся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, президент России сообщил американскому лидеру о желании Москвы достичь целей СВО в ходе переговоров. Об этом журналистам рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
- Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, - цитирует Ушакова ТАСС.
В ответ американский президент заявил, что уверен в близкой сделке для разрешения конфликта на Украине.
- Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка, - передал слова американского лидера Ушаков, подчеркнув, что тот сделал акцент на важности скорейшего прекращения боевых действий и подтвердил готовность оказывать всяческое содействие этому.
Ранее мы писали, что Владимир Путин готов объявить перемирие на празднование Дня Победы. Об этом российский президент сообщил Дональду Трампу.
