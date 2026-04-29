Политика
29 апреля 21:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Москва хочет, чтобы цели СВО были достигнуты в ходе переговоров

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили разрешение конфликта на Украине.

Москва хочет, чтобы цели СВО были достигнуты в ходе переговоров

Автор фото: РИА Новости

Во время телефонного разговора, который состоялся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, президент России сообщил американскому лидеру о желании Москвы достичь целей СВО в ходе переговоров. Об этом журналистам рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

- Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, - цитирует Ушакова ТАСС.  

В ответ американский президент заявил, что уверен в близкой сделке для разрешения конфликта на Украине.  

- Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка, - передал слова американского лидера Ушаков, подчеркнув, что тот сделал акцент на важности скорейшего прекращения боевых действий и подтвердил готовность оказывать всяческое содействие этому.

Ранее мы писали, что Владимир Путин готов объявить перемирие на празднование Дня Победы. Об этом российский президент сообщил Дональду Трампу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.