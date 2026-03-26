Москва не знает, насколько достоверны данные о «плане США» по Ближнему Востоку
Из Тегерана информация по этому поводу не поступала.
Россия не знает, насколько правдивы сообщения о плане, который якобы подготовили США по урегулированию на Ближнем Востоке. Тегеран не передавал такую информацию, рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Нет, такого рода информацию наши иранские друзья нам не передавали. Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения, - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о передаче Тегераном информации Москве о подобном документе.
Песков уточнил, что львиная доля информации сейчас – это абсолютная ложь.
- Пока нет какого-то подтверждения из официальных источников, что-то судить невозможно, - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее президент Ирана опроверг слова Трампа о переговорах Тегерана и Вашингтона. Американский лидер заявил, что проводит успешные переговоры с Исламской республикой.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.