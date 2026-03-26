Политика
26 марта 03:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Москва не знает, насколько достоверны данные о «плане США» по Ближнему Востоку

Из Тегерана информация по этому поводу не поступала.

Автор фото: РИА Новости

Россия не знает, насколько правдивы сообщения о плане, который якобы подготовили США по урегулированию на Ближнем Востоке. Тегеран не передавал такую информацию, рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.  

- Нет, такого рода информацию наши иранские друзья нам не передавали. Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения, - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о передаче Тегераном информации Москве о подобном документе.

Песков уточнил, что львиная доля информации сейчас – это абсолютная ложь.  

- Пока нет какого-то подтверждения из официальных источников, что-то судить невозможно, - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее президент Ирана опроверг слова Трампа о переговорах Тегерана и Вашингтона. Американский лидер заявил, что проводит успешные переговоры с Исламской республикой.

